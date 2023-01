Roro Fitria Nangis Ceritakan Curhatan Venna Melinda Usai Diduga Jadi Korban KDRT: Jangan Percaya 

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Roro Fitria baru-baru ini menceritakan curhatan Venna Melinda setelah diduga menjadi korban KDRT oleh Ferry Irawan.

Sambil menangis, Roro Fitria menceritakan bahwa kasus yang menimpa Venna Melinda mengingatkan dirinya akan kejadian yang pernah ia alami.

Dilansir dari YouTube Channel Cumicumi, Rabu (11/1/2023) awalnya Roro Fitria mengaku dirinya langsung bertukar pesan via WhatsApp dengan Venna Melinda setelah mendengar kabar buruk sahabatnya itu.

"WA langsung direspons Mbak Venna. Nyai nanya ini benar atau enggak. Nyai bilang semoga mbakku baik-baik saja ya. Terus, Mbak Venna bilang 'aamin ya rabbal alamin' mohon doanya sis," tutur Roro Fitria.

Venna Melinda dengan Ferry Irawan (YouTube Seleb On Cam Newscaption)

"Nyai bilang ya Allah berarti benar ya. Nyai akan selalu doa yang terbaik buat Mbak Venna," lanjutnya.

Lebih lanjut Roro Fitria pun mengaku kepada Venna Melinda jika kisah mereka sama.

"More or less hampir sama dengan story Nyai, seseorang yang dinilai awalnya sayang banget sama kita, dengan pendekatan kaidah agama luar biasa," lanjutnya.

"Tetapi tidak disangka bisa melakukan KDRT seperti itu," beber Roro Fitria.

Artis yang akrab disapa Nyai itu pun mengaku kaget saat mendengar kabar yang menimpa Venna Melinda.

Pasalnya ia menilai selama ini hubungan Venna Melinda dengan Ferry Irawan begitu harmonis dan sangat mesra.

Selain itu, Roro Fitria juga melihat Venna Melinda begitu mencintai Ferry Irawan dan menerima pria tersebut apa adanya.

"Mengagetkan sekali karena romantisnya, indahnya dan Mbak Venna bisa menerima Mas Ferry apa adanya, melihat tidak dari satu kacamata tapi dari beberapa aspek," tutur Roro Fitria.

"Sebelumnya Nyai itu bahagia lihat hubungan mereka ya karena Mbak Venna itu menyampaikan sosok Abi (Ferry Irawan) itu dengan mata yang berbinar-binar," lanjutnya.

"Yang artinya benar-benar cinta ya."