Selamat Menempuh Hidup Baru untuk Davin Leonar dan Melvina Halim

Happy Wedding

Davin Leonar

(Putra Bungsu dari Mr. Che Yong Lie & Mrs. Lim Hui Huang)

&

Melvina Halim

(Putri Sulung dari Mr. Endri Saputra & Mrs. Elly Tioe)

Kamis, 12 Januari 2023

Lims’s Hotel and Cafe

Jl. Sisingamangaraja No.47, Bandar Sono, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20625

Wishing you a lifetime of love and happiness.

Dari: Billie Widyaputra Magiline-ASCOT