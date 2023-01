Siaran Langsung Napoli Vs Juventus Liga Italia Serie A, Prediksi Skor, Susunan Pemain, Siapa Menang?

Prediksi Skor Napoli Vs Juventus Liga Italia Serie A Pekan Ini: Jadwal hari Sabtu (14/1/2023), Head to Head, LineUp, Berita Tim, Live Streaming Online. Sebelumnya, Hasil Liga Italia pekan 7, AC Milan dikalahkan Napoli. Juventus, Roma, dan Inter kalah dalam waktu satu hari seperti momen pada 13 Januari 1955. - Bek Napoli Italia Giovanni Di Lorenzo merayakan di akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AC Milan dan Napoli pada 18 September 2022 di stadion San Siro di Milan.

TRIBUN-MEDAN.COM - Napoli akan berhadapan dengan Juventus pada lanjutan Liga Italia Serie A, Sabtu (14/01/2023) dini hari.

Duel Napoli vs Juventus ini akan berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 02.45 WIB.

Big match Napoli yang akanmenjamu Juventus pada pertandingan pekan ke-18 Liga Italia Serie A musim 2022/23.

Dalam pertandingan yang secara head to head mempertemukan dua klub papan atas Serie A ini, prediksi kedua tim diprediksi akan menurunkan line up susunan pemain terbaiknya.

Pertandingan Napoli vs Juventus dapat ditonton menggunakan hand phone, komputer dan televisi.

Setiap pertandingan Serie A musim 2022/23 dapat ditonton melalui layanan live streaming Vidio dan beIN Sports.

Khusus untuk beIN Sports, Anda dapat berlangganan paket beIN Sports Connect.

Biaya berlangganan paket ini,yakni Rp20.000 per pekan, Rp45.000 per bulan, atau Rp359.000 per tahun.

Preview Pertandingan

Pertandingan Napoli vs Juventus merupakan Big Match pekan ke-18 Liga Italia Serie A 2022/23.

Keduanya kini pemuncak klasemen dan runner-up sementara.

Sebelumnya, Napoli menang 2-1 di kandang Sampdoria, di Stadion Luigi Ferraris Senin (09/01/2023) dini hari WIB.

Dua gol Napoli pada laga ini dicetak Victor Osimhen dan Eljif Elmas.

Osimhen mencetak gol pada menit ke-19. Dia menyodok masuk operan silang Mario Rui dari sisi kiri penyerangan Napoli.