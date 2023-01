LIVE TV Online Indosiar Dewa United Vs Persis Solo Liga 1, Gratis Link Live Streaming Nonton via HP

Tribunnews/JEPRIMA

Jadwal Liga 1 Dewa United Vs Persis Solo hari Sabtu (14/1/2023), Head to Head siapa unggul, Prediksi Skor dan Susunan Pemain, Live Vidio.com, Indosiar. Laga sebelumnya, Pemain Persis Solo Gavin Kwan mencoba melewati pemain Persebaya Surabaya pada pertandingan Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (20/12/2022). Prediksi skor Dewa United vs Persebaya Surabaya, hasil 0-0 kemungkinan besar tercipta.