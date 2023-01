JAM TAYANG Siaran Langsung AC Milan vs Inter Milan Live Streaming, Catatan Laga AC Milan vs Inter

Dok Duel AC Milan vs Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza (San Siro),

- AC Milan dan Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung duel derby Della Madonnina paling ditunggu.

Dua klub raksasa Italia AC Milan dan Inter Milan akan bertarung di partai final Piala Super Italia atau Supercoppa Italia

Pertandingan AC Milan dan Inter Milan digelar sesaat lagi, Kamis (19/1/2023).

AC Milan vs Inter Milan kick-off pukul 02.00 WIB.

Piala Super Italia disiarkan langsung TVRI pukul 02.00 WIB.

Dua pelatih kawakan, Stefano Pioli, dan Simone Inzaghi siap mengerahkan strategi terbaik saat AC Milan bertemu Inter Milan dalam Supercoppa Italia di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi.

Ini menjadi Derby della Madonnina edisi ke-234 dengan Inter Milan unggul 85 kali, dan AC Milan mengalahkan rivalnya 79 kali.

Menariknya, ini baru edisi kedua dua raksasa Italia AC Milan dan Inter Milan bertemu di ajang Supercoppa.

Surat kabar Italia, Corriere dello Sport menulis, duel derby Italia kali ini punya muatan lebih.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli Sukses bawa Rossoneri ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 (Twitter/AC Milan)

Menurutnya, kedua pelatih meyakini meraih trofi Supercoppa akan meningkatkan reputasi mereka, dan juga bisa menjadi jaminan agar bisa terus dipertahankan di klub masing-masing.

Musim lalu, Pioli bersama Milan sukses meraih gelar juara Serie A.