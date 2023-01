SIARAN LANGSUNG Live Streaming India Open, Sengit Anthony Ginting vs Li Shi Feng, Link Nonton via HP

dok.pbsi

Link Live Streaming Ajang Bulu tangkis India Open 2023, Tunggal Putra dan Ganda Putra Indonesia Berlaga. Jonatan Christie vs Chou Tien, Ginting vs Li Shi, Nonton via HP. Sebelumnya Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting beraksi dalam rangkaian babak pertama atau 32 besar Malaysia Open 2023 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Selasa (10/1/2023).(Dok. PBSI)