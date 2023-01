Link Live Streaming Liga Italia Inter Milan vs Empoli Jam 02.45 WIB, Line-up Pemain, Nonton via HP

Twitter/Serie A

Prediksi Skor Inter Milan vs Empoli: Berkaca Head to Head, Nerazzurri Berpotensi Kerepotan. Live Streaming Inter Milan Vs Empoli. Laga sebelumnya, Inter Milan, berhasil meraih kemenangan tipis atas Hellas Verona. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, I Nerazzurri berhasil menang dengan skor 1-0.