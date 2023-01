Prediksi Pays de Cassel Vs Paris Saint-Germain Piala Prancis, PSG Diunggulkan,Messi dan Neymar Main?

TRIBUN-MEDAN.COM - Pays de Cassel akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain yang juga tim kuat bertabu bintang di ajang Piala Prancis atau Coupe de France pada Selasa (24/1/2023) dini hari WIB.

Kick off laga US Pays de Cassel vs Paris Saint-Germain tersebut akan dimulai pukul 02.45 WIB, Selasa (24/1/2023) dini hari.

PSG telah mengumumkan skuad yang dipilih untuk perjalanan ke Lens untuk menghadapi tim kasta keenam Pays de Cassel untuk pertandingan piala Prancis malam ini.

Di laga tersebut Juara Ligue 1 tampaknya tidak akan diperkuat sang bintang Lionel Messi.

Christophe Galtier telah memutuskan untuk mengistirahatkan pemain Argentina itu, meski dia hadir pada sesi latihan kemarin.

Messi hanya bermain di kompetisi Ligue 1 dan pertandingan persahabatan di Arab Saudi.

Pemain depan Paris Saint-Germain Prancis Kylian Mbappe (kanan) merayakan gol dengan Sergio Ramos (tengah) dan Achraf Hakimi (kiri).

Manajer Christophe Galtier perlu memastikan dia memiliki pemain bintang yang sehat menjelang pertandingan Liga Champions UEFA melawan Bayern Munich pada 14 Februari 2023 mendatang.

Selain itu, pertandingan seperti ini memungkinkan pemain lain memiliki menit bermain.

Jadi Galtier akan meminta kedalaman PSG untuk ditingkatkan, karena mereka juga akan bertanding melawan Stade de Reims Minggu depan.

Tetapi nama Kylian Mbappé dan Neymar masuk dalam tim.

Meskipun manajer telah mengindikasikan bahwa dia bermaksud untuk memainkan tim dengan kekuatan penuh untuk mengembalikan pemainnya setelah kemerosotan pasca-Piala Dunia, sejumlah pemain muda tetap tampil.

Pemain muda yang berpeluang tampil seperti Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu dan Ismail Gharbi.

Ketiganya dapat diatur untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain melawan tim kecil.

Marco Verratti, Nordi Mukiele dan Presnel Kimpembe tetap absen karena cedera, sementara Achraf Hakimi kembali masuk skuad.