Kylian Mbappe Borong 5 Gol, Quintrick Dalam Satu Pertandingan Pays de Cassel vs PSG: Skor 0-7

Kylian Mbappe borong 5 gol. Kylian Mbappe Cetak Quintrick ( 5 gol) saat Laga Pays de Cassel vs PSG: Skor 0-7. Piala Prancis menyajikan duel US Pays de Cassel vs Paris Saint-Germain (PSG). Pertandingan berlangsung pada Selasa (24/1/2023) dini hari WIB.