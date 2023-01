Keseruan di All New Honda BR-V Pop Park Medan, Ada Beragam Permainan hingga Hadiah

Suasana All New BR-V Pop Park yang digelar secara indoor di Atrium Plaza Medan Fair, Kota Medan mulai dari tanggal 28 – 29 Januari 2023.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- All New BR-V Pop Park menyambangi Pulau Sumatera untuk pertama kalinya.

Acara All New BR-V Pop Park digelar secara indoor di Atrium Plaza Medan Fair, Kota Medan mulai dari tanggal 28 – 29 Januari 2023.

General Manager Main Dealer Honda Outside Java Region 1, Nukman Hung Lim, mengatakan, acara All New BR-V Pop Park merupakan bentuk apresiasi Honda untuk konsumen All New BR-V, sekaligus sebagai ajang untuk seluruh anggota keluarga menikmati waktu bersama dengan beragam permainan dan hiburan di akhir pekan.

All New Honda BR-V Pop Park di Medan

"Acara keluarga ini menyediakan beragam permainan di zona permainan diantaranya adalah Push Bike, Mini Goal, Playground, Mini Trampoline, Racing Simulator dan masih banyak lagi," ujarnya.

Selain menyediakan beragam permainan, All New BR-V Pop Park memiliki panggung hiburan yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga seperti Story Telling, Kids Cooking Class, Kids Fashion Show, Singing Competition dan lain sebagainya.

Kemudian juga ada penampilan musik band dari The Fame, penampilan Solo Piano oleh Ryu Lawden dan Talk Show bersama Sonu Paii.

”Medan merupakan salah satu tempat yang menjadi penopang penjualan Honda di Pulau Sumatera, maka dari itu kami menyelenggarakan All New BR-V Pop Park pertama kali di luar Pulau Jawa.

Melalui acara ini kami ingin membagikan kegembiraan pengguna All New Honda BR-V ke banyak orang. Kami juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan langsung kenyamanan All New Honda BR-V melalui test drive serta juga ada penawaran khusus dan promo menarik bagi konsumen," jelasnya.

Sepanjang tahun 2022, All New Honda BR-V mendapat sambutan positif oleh masyarakat dengan berhasil terjual sebanyak 23.583 unit.

All New Honda BR-V merupakan mobil dirancang khusus sesuai dengan karakter dan kebutuhan konsumen di Indonesia dengan memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah 7-seater SUV.

Sebagai mobil keluarga, All New BR-V mengutamakan kenyamanan kabin, performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Tak hanya itu, teknologi keselamatan terdepan seperti Honda SENSING juga telah dihadirkan untuk All New Honda BR-V untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pengemudi dan penumpang.

Setelah menggelar acara ini di Kota Medan, Honda juga berencana untuk melanjutkan rangkaian acara All New BR-V Pop Park di Kota Makassar pada bulan Februari 2023.

Sebelumnya, All New Honda BR-V Pop Park juga diadakan di berbagai kota di Pulau Jawa seperti di Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Surabaya.

