Live Streaming Barito Putera vs PSS Sleman Liga 1, Ini Link Nonton Siaran Langsung Bola Online di HP

Tribunnews/Muhammad Nursina

Saksikan Live Streamingnya Barito Putera Vs PSS Sleman, Misi Lanjutkan Tren Positif Super Elja. Prediksi Skor dan Line up Pemain Barito Putera vs PSS. Selebrasi gelandang PSS Sleman, Mario Maslac (kanan) bersama rekannya, Aaron Evans (kedua kanan) dan rekan-rekannya yang lain seusai mencetak gol penyeimbang saat melawan Persikabo 1973 dalam laga pekan kesebelas BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (7/11/2021) malam. PSS Sleman berhasil menang dengan skor 3-2 (2-2) pada laga penutup seri kedua tersebut/Prediksi Susunan pemain PSS Sleman vs Persiraja Banda Aceh di BRI Liga 1 2021, Debut Wander Luiz, Mario Maslac terancam absen, Jumat (2/1/2022)