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LIVE Piala FA Inggris: Birmingham City dan Blackburn Rovers, Prediksi Skor dan Link Live Score

Duel Birmingham vs Blackburn dalam putaran 4 Piala FA 2022/2023 di Stadion St Andrew’s, Birmingham, Rabu (1/2/2023) dini hari

Editor: Abdi Tumanggor
zoom-inlihat foto LIVE Piala FA Inggris: Birmingham City dan Blackburn Rovers, Prediksi Skor dan Link Live Score
(LINDSEY PARNABY / AFP)
Birmingham City vs Blackburn Rovers dalam Laga Piala FA Inggris 2022/2023. Laga ulang Piala FA putaran 4 di Stadion St Andrew’s itu dapat ditonton melalui live score pada Rabu (1/2/2023) dini hari mulai pukul 02.45 WIB. 

TRIBUN-MEDAN.COM - LIVE Piala FA Inggris: Birmingham City dan Blackburn Rovers, Prediksi Skor dan Link Live Score.

Prediksi skor Birmingham City vs Blackburn Rovers dalam putaran keempat Piala FA Inggris.

Dalam pertandingan ini, Birmingham memiliki keunggulan. Hal itu melihat dari sudut pandang laga mereka berturut-turut dalam menjalani 27 pertandingan di Championship.

Sementara, Blackburn Rovers telah menjalani tiga pertandingan tanpa kemenangan, hanya menang dua kali dalam delapan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Prediksi Skor Akhir: Birmingham City 2-1 Blackburn Rovers.

Perkiraan Susunan Pemain Birmingham City vs Blackburn Rovers.

Birmingham City (5-3-2): Neil Etheridge; George Friend; Auston Trusty, Kevin Long, Dion Sanderson, Maxime Colin; Tahith Chong, Krystian Bielik, Gary Gadner; Scott Hogan,Troy Deeney. Pelatih: John Eustace.

Blackburn Rovers (4-2-3-1): Thomas Kaminski; Joe Rankin-Costello, Hayden Carter, Scott Wharton, Harry Pickering; John Buckley, Tyler Morton; Ryan Hedges, Bradley Dack, Ben Brereton Diaz; Sam Gallagher. Pelatih: Jon Dahl Tomasson.

Rekor Head to Head (H2H) Birmingham vs Blackburn

Blackburn Rovers masih dominan atas Birmingham City dalam 5 pertemuan terakhir dengan merah 3 kemenangan, 2 laga imbang, dan belum pernah kalah.

Hasil 5 Pertemuan Terakhir Kedua Tim

28/01/23 Blackburn vs Birmingham 2-2
22/10/22 Blackburn vs Birmingham 2-1
07/05/22 Birmingham vs Blackburn 1-2
18/12/21 Blackburn vs Birmingham 4-0
08/05/21 Blackburn vs Birmingham 5-2

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Birmingham City

28/01/23 Blackburn vs Birmingham 2-2
21/01/23 Birmingham vs Preston 1-2
18/01/23 Forest Green Rovers vs Birmingham 1-2
14/01/23 Bristol vs Birmingham 4-2
02/01/23 Birmingham vs Middlesbrough 1-3

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Blackburn Rovers

28/01/23 Blackburn vs Birmingham 2-2
21/01/23 Bristol City vs Blackburn 1-1
14/01/23 Rotherdam United vs Blackburn 4-0
08/01/23 Norwich vs Blackburn 0-1
01/01/23 Blackburn vs Cardiff City 1-0

Link Live Score Birmingham vs Blackburn

Duel Birmingham vs Blackburn dalam putaran 4 Piala FA 2022/2023 di Stadion St Andrew’s, Birmingham, Rabu (1/2/2023) dini hari, dapat disimak melalui live skor Soccerway atau Flaschscore mulai pukul 02.45 WIB.

Link live skor Birmingham vs Blackburn FA Cup - Soccerway

Link live skor Birmingham vs Blackburn FA Cup - Flashscore

(*/tribun-medan.com)

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FA Cup
Piala FA Inggris
Inggris
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