Rachel Hutauruk, Konsestan Termuda Indonesia Idol XII yang Diidolakan Judika, Sophisticated Voice

TRIBUN-MEDAN.com – Ajang pencarian bakat Indonesian Idol XII , sedang ramai jadi perbincangan karena menampilkan bibit-bibit baru penyanyi tanah air yang memiliki suara spektakuler, salah satunya Rachel Hutauruk.

Meskipun Rachel Hutauruk merupakan konsestan termuda di panggung Indonesian Idol XII, namun ia memiliki suara dan pesona yang luar biasa.

Bahkan, saat tampil di babak final Showcase 2 pada Selasa (24/1/2023) lalu, Rachel Hutauruk sukses menggemparkan panggung tersebut.

Membawakan lagu For Once in My Life , penampilan Rachel Hutauruk disebut sangat istimewa hingga mendapatkan standing ovation dari tiga juri sekaligus, yaitu BCL, Anang Hermansyah serta Rossa.

Sepanjang babak Top 15 itu, penampilan Rachel Hutauruk juga membuat para juri terpukau.

Pasalnya, wanita asal Jakarta itu santai berjalan kesana kemari menguasai panggung Indonesia Idol.

Selain memiliki suara yang merdu, Rachel Hutauruk juga disebut memiliki aura bintang karena sangat percaya diri dengan aksi panggungnya.

Rachel Hutauruk sampai dijuluki Sophisticated Voice oleh netizen yang menikmati penampilannya malam itu.

Para juri pun setuju dengan julukan yang diberikan kepada Rachel Hutauruk itu, karena memang ia memiliki bakat yang luar biasa meskipun usianya masih 17 tahun.

“Aku lihat Rachel ini kaya lihat Arsy, Arsy latihan terus latihan agar bisa menjadi penyanyi, kamu dengan usia yang masih muda sudah menunjukkan kemampuan yang diluar rata-rata.”

“Kamu keren,” ujar Anang Hermansyah.

Rossa juga memuji penampilan Rachel Hutauruk.

“Kamu glow up ya malam ini, hari ini itu kayanya puncak-puncaknya percaya diri kamu, kamu berjalan ke sana sini kuasai panggung.”

“Padahal kemarin aku lihat kamu masih malu-malu pakai kacamata, tapi malam ini kamu bintang malam ini,” ujar Rossa.