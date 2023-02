SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Persib Bandung vs PSS Sleman Liga 1, Akses Link Nonton Bola via HP

TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

Prediksi Skor Persib Bandung vs PSS Sleman : Maung Bandung Diterpa Kabar Buruk, Elang Jawa Menggila! Saksikan Tayangan Live Streaming Persib vs PSS. Selebrasi pesepak bola Persib Bandung, David da Silva setelah mencetak gol ke gawang Persik Kediri pada laga Persik Kediri vs Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) malam. Persib Bandung unggul 0-2 di babak pertama.