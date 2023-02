Terbang ke Jakarta, Ketua Dekranasda Dairi Romy Mariani Beri Dukungan Kepada Novia Situmeang

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Ketua Dekranasda Dairi, Romy Mariani Simarmata menyaksikan langsung penampilan Novia Situmeang dalam audisi Indonesia Idol di Jakarta.

Ditemani sang anak, Romy Mariani mendatangi studio Indonesia untuk menyaksikan penampilan Novia Situmeang.

"Langsung dari studio RCTI, ayo kita vote untuk Novia Situmeang , kontestan Indonesia Idol asal Kabupaten Dairi," tulis Romy di akun instagram miliknya.

Romy juga mengutarakan, dalam penampilan itu Novia Situmeang berhasil lolos pada sesi 15 besar dengan membawakan lagu "I Will Always Remember Us This Way" yang di populerkan penyanyi asal Amerika Serikat.

"Novia membawa lagu itu sangat indah, dan berhasil maju ke babak berikutnya berkat vote dari masyarakat Dairi dan masyarakat seluruh Indonesia," kata dia.

Usai penampilannya, Romy pun berkesempatan bertemu dengan Novia Situmeang di belakang panggung.

Romy pun kemudian memberikan hadiah kepada Novia pakaian dari Tenun Silalahi Eco Show, karya dari Merdo Sihombing .

"Ini untuk dipakaikan pada penampilan berikutnya. Semoga menambah semangat Novia untuk tampil maksimal," ucapnya.

Sebelumnya, Novia Situmeang, salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 asal Sidikalang, Sumatera Utara lagi-lagi sukses menggemparkan panggung ajang pencarian bakat tersebut.

Novia Situmeang sukses menyanyikan lagu yang berjudul Always Remember Us This Way di babak Top 15 Indonesian Idol 2023, Senin (30/1/2023).

Saat tampil di babak Top 15, Novia Situmeang tampak cantik dengan mengenakan dress berwarna hitam dengan sepatu boots dengan warna yang senada dengan dress miliknya.

Wanita berdarah Batak Toba dan Karo itu pun membiarkan rambut panjang hitamnya tergerai begitu saja sehingga menambah kesan cantik natural dalam tampilannya.

Novia Situmeang pun tampak menikmati alunan lagu yang dinyanyikannya.

Tak hanya Novia Situmeang saja yang tampak menikmati lagu yang dibawakannya itu, para juri dan penonton pun terlihat begitu menikmati dan antusias dengan suara merdu miliknya.