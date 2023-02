Harga Bekas Mobil Agya dan Ayla Terkini

TRIBUN-MEDAN.COM - Rumors kehadiran generasi baru Daihatsu Ayla dan Toyota Agya belakangan ini santer terdengar. Berdasarkan informasi dari Kompas.com, jadwal peluncuran bisa sebelum Indonesia International Motor Show (IIMS) atau di ajang pameran otomotif tahunan itu.

Sebagai informasi, Daihatsu Ayla dan Toyota Agya merupakan jenis mobil murah atau low cost green car (LCGC) yang cukup diminati banyak masyarakat di Tanah Air. Ini terbukti, sejak hadir di pasar segmen mobil murah Ayla dan Agya masih mendominasi penjualan nasional.

Menyandang status all new, artinya akan ada ubahan yang cukup banyak pada mobil tersebut. Bahkan rumornya, baik Ayla maupun Agya bakal dibekali platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) dengan jenis transmisi D-CVT.

Namun bagi Anda yang memiliki dana terbatas, bisa melirik Ayla dan Agya bekas. Melihat tahun produksinya yang baru menyentuh 10 tahun, harapannya meski mobil dalam kondisi bekas tapi masih lumayan baru.

Untuk menghilangkan rasa penasaran, mari simak daftar harga bekas Daihatsu Ayla dan Toyota Agya berikut. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Rabu (8/2/2023), di berbagai bursa mobil bekas daring, harga kedua mobil tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan mobil barunya.

Daihatsu Ayla

1.0 M AT 2013 Rp 78 juta

1.0 M MT 2014 Rp 85 juta

1.0 X MT 2015 Rp 81 juta

10 X AT 2016 Rp 95 juta

1.2 R AT 2017 Rp 115 juta

1.2 R MT 2019 Rp 117 juta

1.2 R Deluxe AT 2020 Rp 120 juta

1.2 R Deluxe MT Rp 125 juta

1.2 R MT 2022 Rp 120 juta

Toyota Agya

1.0 G AT 2013 Rp 79 juta

1.0 G MT 2014 Rp 87 juta

1.2 G AT 2015 Rp 95 juta

1.0 G MT 2016 Rp 97 juta

1.0 G MT TRD 2017 Rp 103 juta

1.2 TRD MT 2018 Rp 114 juta

1.2 G MT 2019 Rp 120 juta

1.2 GR Sport AT 2021 Rp 145 juta

(*/tribun-medan.com)