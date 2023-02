NONTON Live Streaming RANS Nusantara vs Arema FC Liga 1, Gratis Indosiar Jam 15.00 WIB, Link via HP

TRIBUN SOLO/Muhammad Nursina

Nonton Live Streaming RANS Nusantara vs Arema FC. Prediksi Skor RANS Nusantara vs Arema FC Liga 1. Pelatih Arema FC, Javier Roca bereaksi di tepi lapangan pada laga Dewa United vs Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) sore. Sebelumnya Arema sukses mengalahkan Dewa United dengan skor 2-0.