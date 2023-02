SIARAN LANGSUNG Live Streaming Monaco Vs PSG Jam 23.00 WIB, Tonton di Sini Lewat HP

Saksikan siaran langsung via live streaming duel antara Monaco vs PSG lanjutan Ligue 1 Liga Prancis, Sabtu (11/2023)

Duel akbar antara Monaco vs PSG Liga Prancis, dihelat di Stade Louis II kick off pukul 23.00 WIB.

Keseruan laga Monaco vs PSG bisa ditonton via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming Monaco vs PSG bisa di klik tauta yang ada di akhir artikel ini.

Pertarungan AS Monaco vs Paris Saint-Germain akan dilaksanakan di kandang AS Monaco, Louis II Stadium.

Para pemirsa layar kaca dapat menyaksikan keseruan jalannya duel AS Monaco vs Paris Saint-Germain secara live melalui Vidio.com pada pukul 23.00 WIB.

Link Live Streaming Monaco vs PSG

>>>LINK

>>>LINK

Susunan Pemain Resmi

AS Monaco

Nubel, Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Seghir, Ben Yedder.

Paris Saint-Germain

Donnarumma, Pembele, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat, Vitinha, Zaire-Emery, Danilo, Soler, Neymar Jr, Ekitike.