Lewat Show Me Who You Are, Dance SMA Global Prima Medan Ingin Pertahankan Juara

Juara bertahan UBS Gold Competition, tim dance SMA Global Prima Medan, tampaknya tidak ingin melepas predikat champion ke sekolah-sekolah lain.

Bahkan, pada UBS Gold Competition 2022-2023 North Sumatera Series yang dihelat di Gor Unpri Medan, SMA Global Prima tetap memberikan penampilan gemilang.

Mengusung tema Show Me Who You Are, tim dance SMA Global Prima Medan mengajak penonton untuk lepas dari rasa kurang percaya diri dan tetap berkarya.

"Kami membuat cerita, di mana ada seorang perempuan yang ingin mencapai suatu pencapaian tapi dia tidak percaya dengan dirinya. Lalu ia memilih untuk memakai topeng," kata salah satu member dance SMA Global Prima, Stephanie, di Gor Unpri Medan, Minggu (12/2/2023).

Lanjut Stephanie, topeng itu juga digunakan skuatnya sebagai properti saat tampil. Selain itu, pilihan kostum merah dan hitam turut dikenakan agar lebih nyentrik serta maksimal di hadapan penonton.

Stephanie mengatakan, pilihan kostum bernuansa gelap itu memiliki makna seseorang yang masih dibelenggu rasa percaya diri.

Hal itu ditegaskan dengan penggunaan topeng oleh 11 member tim dance SMA Global Prima Medan.

"Ini kan kostum kedua kami, kalau di awal saat roadshow kami pakai kostum warna-warni. Maksudnya itu kami sudah keluar dari kegelapan yang menutup diri kami. Tapi kali ini kami menggunakan kostum merah-hitam dalam arti tanda kutip sifat jahat kami. Itu lah yang harus dikeluarkan rasa malu kami," ujarnya.

Lanjut Stephanie, untuk memberikan penampilan yang maksimal, skuatnya sudah melakukan persiapan sejak Desember 2022 lalu.

Terhitung, untuk mematangkan latihan mereka lakoni selama satu setengah bulan.

"Kami berharap, untuk kali ini bisa bring back the trophy lagi. Selain itu semoga kami bisa lolos untuk memasuki kategori nasional. Itu juga kami buat spanduk 'to be continue' di akhir penampilan. Maksudnya biar kami lolos," ucapnya.

