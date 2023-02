Ferdy Sambo Sidang Vonis Hari Ini, Trisha Eungelica Beri Semangat, Unggah Potret Pilu Orang Tuanya 

TRIBUN-MEDAN.com – Trisha Eungelica beri semangat kepada orang tuanya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang hari ini akan mejalani sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir J.

Melalui unggahan Instagramnya, Trisha Eungelica membagikan potret pilu dimana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sedang berpelukan.

Meski kini orang tuanya terancam penjara seumur hidup, namun menurut Trisha Eeungelica, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tetaplah orang hebat dimatanya.

Sidang vonis Ferdy Sambo, Terdakwa Pembunuhan Berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Tangkapan layar YouTube Kompas TV/Ninuk)

Seperti diketahui hari ini Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo akan menjalani sidang vonis atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Yosua.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso akan menggelar sidang tersebut.

Sang putri pun tak henti-hentinya memberikan kalimat penyemangat untuk kedua orangtuanya itu.

Dilansir dari Instagram @trishaeas, anak sulung Sambo dan Putri itu mengunggah potret Sambo mengenakan kemeja warna putih, dipeluk erat oleh PC yang memakai jaket biru dongker.

Mengiringi unggahan tersebut, Trisha Eungelica membagikan pesan miris. Ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

“220213 – iloveuboth,” ungkap Trisha Eungelica.

Bukan hanya kali ini saja, Trisha Eungelica memang sering bagikan potret bersama Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Instagramnya.

Pada Desember lalu, Trisha mengungkap rasa rindunya kepada Putri. Oleh karena itu, Trisha berharap Putri segera pulang

Anak sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica, akhirnya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. (Instagram)

“221222 - my love. my role model. my human diary. cepet pulangggg. Kangen,” tulis Trisha Eungelica.

Dalam sidang vonis kali ini, Ferdy Sambo dan PC tak hanya mendapat dukungan dari anaknya itu, beberapa pendukungnya juga hadir dalam sidang tersebut.

Para pendukung Ferdy Sambo hadir dalam sidang vonis perkara pembunuhan Yosua Hutabarat di PN Jakarta Selatan.