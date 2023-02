Kisah Kapal Hantu SS Ourang Medan yang masih Tetap Jadi Misteri, Semua Tewas dengan Mata Terbelalak

TRIBUN-MEDAN.com - Harian Tribun Medan pernah mengangkat keberadaan kapal hantu (ghost ship) SS Ourang Medan yang melegenda.

Hingga saat ini SS Ourang Medan tetap misteri sesuai namanya.

Edisi ini dimuat dalam edisi eksklusif Tribun Medan, 27 September 2013, bertepatan dengan ultah ke-3 harian ini.

Tribun Medan berupaya melengkapi bahan yang sudah melegenda ini dari Konsulat Belanda dan Amerika. Begitu juga pihak terkait seperti Pemko Medan dan Dinas Pariwasata setempat.

All officers including captain are dead lying in chart-room and bridge. Possibly whole crew dead....I die..

(Semua kru termasuk kapten mati tergeletak di chart room dan jembatan. Mungkin seluruh kru tewas.... Aku akan mati)

ITULAH morse SOS terakhir dari kru kapal bernama SS Ourang Medan, saat berlayar di perairan Selat Malaka, antara Juni 1947 atau pada Februari 1948.

SS Ourang Medan (Kapal Uap Ourang Medan), yang diperkirakan kapal kargo milik Belanda, akhirnya meledak di Selat Malaka bersama semua kru dan muatannya yang diperkirakan senjata biologi yang diproduksi Jepang.

Kisah kapal misteri yang begitu melegenda (sehingga dimasukkan beberapa penulis sebagai satu dari 10 misteri kapal hantu yang belum terpecahkan), ternyata sangat asing bagi sejumlah sejarawan Sumut ataupun saksi mata yang hidup di era itu.

Selain itu, Konsulat Jenderal (Konjen) Belanda dan Konjen Amerika Serikat di Medan belum memberikan konfirmasi terkait kapal dan kargo misterius ini.

Memang orang asing lah yang paling banyak meneliti misteri SS Ourang Medan. Sumber resmi pertama yang mengungkap insiden SS Ourang Medan adalah Proceedings of the Merchant Marine Council yang dipublikasi oleh United States Coast Guard (Panjaga Pantai AS), Mei 1952.

Lalu insiden kapal ini muncul di berbagai buku dan majalah, terutama Forteana, sebuah majalah yang awalnya didirikan dan diterbitkan oleh Charles Hoy Fort.