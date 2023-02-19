Hasil Bola Dini Hari
Hasil Bola Dini Hari: Liga Inggris Newcastle vs Liverpool 0-2, Liga Italia Monza vs Milan 0-1
Hasil akhir bola dini hari Minggu (19/2/2023). Hasil Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman dan Liga Prancis.
TRIBUN-MEDAN.COM - Hasil akhir bola dini hari Minggu (19/2/2023).
Hasil Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman dan Liga Prancis.
Liga Inggris:
Pukul 00:30: Newcastle United vs Liverpool: 0-2
Skor sementara: 0-2 untuk kemenangan Liverpool.
Gol tercipta di menit ke 10 oleh Darwin Núñez melalui assist T. Alexander-Arnold.
Kemudian, gol yang ditorehkan Cody Gakpo di menit ke 17 melalui Assist Mohamed Salah.
Skor akhir Newcastle United vs Liverpool tetap 0-2.
Kini, Newcastle United FC naik ke posisi 4 klasemen Liga Inggris dengan raihan 41 poin.
Sementara, Liverpool FC berada di posisi 8 klasemen dengan 35 poin dari 22 pertandingan.
Liga Spanyol:
Pukul 00:30: Mallorca vs Villarreal: 4-2.
Gol pertama yang diperoleh Mallorca di menit ke 20 oleh Tino Kadewere.
Kemudian, Villarreal membalas dengan menyamakan skor 1-1 melalui José Luis Morales di menit ke 43.
Liga Inggris
Newcastle vs Liverpool 0-2
Liga Italia Monza vs Milan 0-1
Monza vs AC Milan
Liga Spanyol
|Hasil Babak Pertama Newcastle-Liverpool, Mallorca-Villarreal, Monza-AC Milan, Frankfurt-Bremen
|Hasil Bola: Girona-Almería 6-2, Sassuolo-Napoli 0-2, Augsburg-Hoffenheim 1-0, Auxerre-Lyon 2-1
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