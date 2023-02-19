Hasil Bola Dini Hari

Hasil Bola Dini Hari: Liga Inggris Newcastle vs Liverpool 0-2, Liga Italia Monza vs Milan 0-1

Hasil akhir bola dini hari Minggu (19/2/2023).  Hasil Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman dan Liga Prancis.

Editor: Abdi Tumanggor
zoom-inlihat foto Hasil Bola Dini Hari: Liga Inggris Newcastle vs Liverpool 0-2, Liga Italia Monza vs Milan 0-1
Twitter/AC Milan
Hasil Bola Dini Hari Mallorca vs Villarreal: 4-2 

TRIBUN-MEDAN.COM  - Hasil akhir bola dini hari Minggu (19/2/2023). 

Hasil Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman dan Liga Prancis.

Liga Inggris:

Pukul 00:30:  Newcastle United vs Liverpool: 0-2

Skor sementara: 0-2 untuk kemenangan Liverpool.

Gol tercipta di menit ke 10 oleh Darwin Núñez melalui assist T. Alexander-Arnold.

Kemudian, gol yang ditorehkan Cody Gakpo di menit ke 17 melalui Assist Mohamed Salah.

Skor akhir Newcastle United vs Liverpool tetap 0-2.

Kini, Newcastle United FC naik ke posisi 4 klasemen Liga Inggris dengan raihan 41 poin.

Sementara, Liverpool FC berada di posisi 8 klasemen dengan 35 poin dari 22 pertandingan.

Susunan Pemain Newcastle vs Liverpool
Susunan Pemain Newcastle vs Liverpool (sofascore)

Liga Spanyol:

Pukul 00:30:  Mallorca vs Villarreal:  4-2.

Gol pertama yang diperoleh Mallorca di menit ke 20 oleh Tino Kadewere.

Kemudian, Villarreal membalas dengan menyamakan skor 1-1 melalui José Luis Morales di menit ke 43.

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Tags
Liga Inggris
Newcastle vs Liverpool 0-2
Liga Italia Monza vs Milan 0-1
Monza vs AC Milan
Liga Spanyol

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