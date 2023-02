LIVE Indosiar! Link Nonton Streaming RANS Nusantara Vs Persib Bandung, Akses di Sini via TV Online

Saksikan siaran langsung live streaming laga antara RANS Nusantara vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-25, Minggu (19/2/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung live streaming laga antara RANS Nusantara vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-25, Minggu (19/2/2023).

Duel Rans Nusantara FC vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, kick-off pukul 15.00 WIB Live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Rans Nusantara FC vs Persib Bandung bisa ditonton via live streaming gratis via TV Online.

Pada laga ini, pelatih Luis Milla tetap menurunkan Teja Paku Alam di pos penjaga gawang.

Di bek, Persib memainkan Nick Kuipers, Victor Igbonefo, dan Daisuke Sato. Sato bisa dimainkan lagi setelah absen melawan PSM Makassar akibat akumulasi kartu kuning.

Luis Milla tidak memainkan Henhen Herdiana sejak menit pertama di laga ini. Sebagai gantinya, Rachmat Irianto yang akan tampil di pos bek sayap kanan.

Sedangkan mantan pemain Persija Jakarta, Rezaldi Hehanussa akan mengisi bek sayap kiri.

Di pos gelandang diisi Marc Klok, Ricky Kambuaya, dan Beckham Putra Nugraha.

Ketiganya akan bahu-membahu memberikan sokongan kepada duet penjebol gawang lawan, Ciro Alves dan David da Silva.

Pemain lainnya yang berada di bangku cadangan, yakni Reky Rahayu, Fitrul Dwi Rustapa, Henhen Herdiana, Eriyanto, Dedi Kusnandar, Abdul Aziz, Frets Butuan, Erwin Ramdani, Ridwan Ansori, dan Ezra Walian.

Berdasarkan head to head dan tren performa kedua tim, laga Rans Nusantara FC vs Persib Bandung diprediksi akan dimenangkan si Maung dengan skor 1-3.

Jikalau Persib mampu memenangkan laga ini, tiga poin nyatanya belum cukup bagi si Maung untuk mengambil alih posisi puncak klasemen yang masih dipegang PSM Makassar.

Persib Belum Bisa Puncaki Klasemen Liga 1