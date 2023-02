TAK Tayang SCTV, Link Live Streaming Man United Vs Leicester City Jam 21.00 WIB, Tonton di SIni

Tonton live streaming laga antara Manchester United vs Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung Minggu (19/2/2023) malam.

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton live streaming laga antara Manchester United vs Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung Minggu (19/2/2023) malam.

Laga Man United vs Leicester dihelat di Stadion Old Trafford kick off pukul 21.00 WIB, tak live SCTV.

Laga Man United vs Leicester ini bisa anda tonton via live streaming TV Online via HP.

Adapun link nonton live streaming Man United vs Leicester CIty tersedia di akhir artikel ini.

Dalam laga ini, pelatih MU Erik ten Hag menurunkan kiper utaama David de Gea, ditemani bek Diogo Dalot, Victor Lindelof, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw.

Lini tengah MU dikawal Marcel Sabitzer, Fred, dan Bruno Fernandes.

Lini depan United mengandalkan trio penyerang Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, dan Wout Weghorts.

Susunan Pemain Manchester United vs Leicester City

Manchester United: David de Gea; Diogo Dalot, Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Marcel Sabitzer, Fred, Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Wout Weghorts.

Cadangan: Tom Heaton, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Maindo, Scott McTominay, Pellistri, Anthony Elanga, Jadon Sancho.

Leicester City: Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen, Mendy, Dewsbury-Hall, James Maddison, Barnes, Tete, Iheanacho

Cadangan: Iversen, Ricardo, Amartey, Ndidi, Soumare, Tielemans, Praet, Daka, Jamie Vardy

Manchester United berpeluang mendekatkan diri dengan Manchester City menjadi 3 poin guna menambah sengit persaingan juara Liga Inggris.

Syaratnya, Manchester United kudu mengalahkan Leicester City dalam laga pekan ke-24 Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (19/2/2023).