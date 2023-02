HEBOH Nadine Emmanuela, Anak Musisi Ruth Sahanaya Ciuman Sesama Jenis di Klub Malam

TRIBUN-MEDAN.com - Nadine Emmanuella Waworuntu ,anak dari musisi legendaris Ruth Sahanaya baru-baru ini membuat publik heboh.

Pasalnya Nadine Emmanuella Waworuntu mengunggah foto saat dirinya mencium bibir sahabat wanitanya.

Dalam unggahannya tersebut, tampak Nadine Emmanuella Waworuntu sedang berada di sebuah kelab malam bersama dengan sahabatnya yang lain.

Meski aksi Nadine itu menimbulkan kontroversi, namun Ruth Sahanaya sama sekali tak mempermasalahkan.

Ruth Sahanaya malah santai menanggapi aksi anaknya tersebut.

Dilansir dari unggahan Instagram Nadine, tampak ia sedang merayakan ulang tahun bersamateman-temannya yang lain di sebuah kelab malam.

"Hari ini menjadi tanda bahwa kamu semakin tua, bijaksana, dan lebih baik. Terima kasih selalu menjadi pasangan di segala yang aku lakukan," tulis Nadine dalam bahasa Inggris.

"Tahun kemarin adalah yang terberat dan kita melewatinya bagai pemenang. Kehidupan kita layaknya roller coaster tapi aku senang ada kamu yang menemaniku. Selamat ulang tahun @seralumowa, kamu berhak atas segala cinta dan tawa di dunia," sambungnya.

Bukannya fokus ke ucapan Nadine, banyak yang salah fokus dengan pose Nadine yang mencium rekannya tersebut.

Sementara itu, komentar Ruth Sahanaya juga menjadi sorotan karena terkesan santai melihat foto sang putri.

Ruth Sahanaya hanya mengucapkan ulang tahun untuk sahabat sang putri melalui kolom komentar.

Nadine Emannuela , anak Ruth Sahanaya unggah pose cium bibir teman sesama jenis (HO)

"Sayangku @seralummowa.. Ulang tahun yang diberkati. Tetap sehat, tetap bahagia dan tetap diberkati," tulis Ruth Sahanaya.

"@mamauthe Thank uu so much Mama Uthe Aminn.. God bless youuuu Mamaa," balas akun @seralumowa.

Diketahui, Nadine Emmanuella Waworuntu pamer foto ciuman dengan wanita di klub malam ini telah ia bagikan sejak 2 hari lalu.