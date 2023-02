Boy William Manja Minta Dipeluk dan Dicium, Ayu Ting Ting: Tadi Kan Udah 

TRIBUN-MEDAN.com - Boy William dan Ayu Ting Ting tak lagi malu mengumbar kemesraan mereka di hadapan banyak orang.

Bahkan Boy William dan Ayu Ting Ting belakangan ini tak lagi canggung melontarkan kalimat sayang dan berperilaku manja antara satu dengan yang lainnya.

Setelah lama tak bertemu karena Ayu Ting Ting liburan dengan keluarganya , Boy William pun mengaku rindu dengan ibu satu anak itu.

SAMA-sama Gagal Nikah, Ayu Ting Ting dan Boy William Didoakan Berjodoh, Sang Biduan Dirangkul Mesra (Instagram)

Saking rindunya, Boy William sampai minta dipeluk oleh Ayu Ting Ting saat berjumpa.

Hal itu terekam dalam kanal YouTube Qiss You TV, dimana pelantun lagu Geboy Mujair itu berencana untuk makan bersama dengan Boy.

Boy dan Ayu langsung tersenyum sumringah saat bertemu.

"Ini gue pulang dari Korea belum dipeluk," kata Boy William.

"Ya Allah tadi kan gue udah peluk, bakal rame nih pasti," ujar Ayu.

Tak hanya itu, Boy juga bercanda meminta cium ke pedangdut tersebut.

"Gak dicium juga apa?," tanya pria bernama lengkap William Hartanto itu.

"Gak usah lah lu mah ah, tuh dia yang baper ntar," jelas Ayu.

Ayu juga sempat menyinggung soal kedekatan mereka yang kini menjadi gosip hangat dan ramai diperbincangkan.

"Boy gimana perasaan kamu ada yang pasang-pasangin kita, kamu risih gak?," tanya mantan istri Enji itu.

Pedangdut Ayu Ting Ting secara terang-terangan pamer potret kondangan bareng presenter Boy William saat menghadiri pernikahan Kiky Saputri (ig/ayutingting92)

"Of course not," ungkap Boy singkat.