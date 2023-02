SOSOK Erik Stark, Jawara UIM F2 World Championship yang Ikut Balapan di F1H2O Danau Toba

TRIBUN-MEDAN.COM – Dalam hitungan hari perhelatan akbar balap speed boat Formula One PowerBoat World Championship (F1H2O) akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara.

Para pembalap F1H2O siap adu kecepatan selama tiga hari, tepatnya pada 24-26 Februari 2023, termasuk Erik Stark.

Erik Stark akan memperkuat Victory Team bersama Ahmad Al Fahim.

Mari mengenal lebih dekat sosok pembalap yang gagah ini.

Dirangkum dari berbagai sumber, inilah profil Erik Stark.

Profil Erik Stark

Pria bernama lengkap Erik Stark ini lahir di Stockholm, Swedia pada 13 November 1987.

Erik Stark memulai balapnya pada tahun 2000, tepatnya ketika dia berusia 12 tahun.

Ia bergabung di kelas Junior S250 dan kemudian melalui T400, F4 -S, Thunder Cat, Offshore 3C, dan F2 sekaligus menjadi juara Eropa dan dunia di setiap kategori.

Lalu pada tahun 2014 ia pindah ke kelas yang lebih tinggi, yakni X -Cat, F1H2O dan ClassOne.

Pada tahun 2009, Erik Stark terpilih sebagai "Rookie of the Year" dan pada tahun-tahun berikutnya ia dinominasikan sebagai "Nordic Driver of the Year".

Pada tahun 2011, timnya membawa pulang gelar Kejuaraan Dunia pertama di F2 dan memenangkan gelar tersebut selama empat tahun berturut-turut.

menjadi Juara Dunia F2 pada tahun 2012, 2013 dan 2014 membuat Erick Stark mendapatkan penghargaan Juara Dunia di UIM Gala Awarding Ceremony.

Pada 2018 Erik Stark mencapai finis kedua di Kejuaraan Dunia F1H2O dan memenangkan Pole Position Trophy.