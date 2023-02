LIVE Streaming Damac FC Vs Al Nassr Jam 22.30 WIB, Peluang Ronaldo Cs Gusur Al Ittihad di Puncak

TRIBUN-MEDAN.com -Â Megabintang Cristiano Ronaldo yang memperkuat Al Nassr kembali melanjutkan perjalanannya di Liga Arab Saudi pekan 18 melawan Damac FC, Sabtu (25/2/2023) malam.

Duel Damac FC vs Al Nassr dijadwalkan berlangsung di Stadion Prince Sultan bin Abdul Aziz, pukul 22.30 WIB.

Keseruan laga Damac FC vs Al Nassr disiarkan iNews TV dan bisa juga ditonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming Damac FC vs Al Nassr bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan CR7 (Cristiano Ronaldo) dkk kembali ke puncak klasemen Liga Arab Saudi 2022/2023.

Untuk saat ini, Al Nassr menempati peringkat kedua dengan perolehan 40 poin dari 17 laga.

Tim asuhan pelatih Rudi Garcia tersebut terpaut satu angka dari Al Ittihad yang memimpin klasemen dengan catatan 41 poin dari 18 laga.

Al Ittihad yang terlebih dahulu melaki laga pekan 18 melawan Al Raed pada Kamis (23/2) berakhir dengan hasil imbang 0-0.

Dengan itu, kemenangan atas Damac FC akan membawa Al Nassr menggeser Al Ittihad dari peringkat pertama.

Jika menang, bisa dipastikan Al Nassr bakal menggeser Al Ittihad di puncak klasemen dengan unggul dua poin.

Tren minor inilah yang bisa dimanfaatkan Al Nassr dan Cristiano Ronaldo yang akan bertindak sebagai juru gedor.

Diatas kertas Al Nassr diprediksi bakal memenangkan laga kontra Damac FC.

Adapun jika menilik head to head antara Al Nassr dan Damac FC yang telah bertemu delapan kali, CR7 dkk lebih unggul lima laga kemenangan.

Kemudian tiga laga lainnya berakhir dengan dua hasil imbang dan sekali kalah.