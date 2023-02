Tata Surya : Teori Pembentukan dan Pencetusnya, Materi Belajar Geografi Kelas 10

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Teori pembentukan tata surya dan pencetusnya akan dibahas pada materi belajar geografi kelas 10 berikut ini.

Teori Nebula

Saat mencari Teori Nebula di internet, Anda pasti akan menemukan nama Immanuel Kant. Selain terkenal sebagai filsuf, Kant memusatkan perhatian pada berbagai kajian ilmiah. Dari geologi dan astronomi hingga fisika.

Pada tahun 1755, dalam bukunya yang berjudul “The Natural History of the Universe and the Theory of the Sky”, ia mengemukakan sebuah teori untuk menjelaskan asal usul tata surya. Dia awalnya berpendapat bahwa kabut dan gas yang ada di ruang angkasa berputar perlahan untuk membentuk piringan datar dengan banyak inti massa. Nah, massa inti di tengahnya bersuhu tinggi dan bersinar membentuk matahari, sedangkan bagian tepi massa inti mengalami pendinginan dan perlahan berubah menjadi planet yang mengorbit matahari.

Tentu saja, Kant bukan satu-satunya yang berpikir saat itu, "Bagaimana tata surya terbentuk?" Ada juga astronom Prancis bernama Pierre Simon De Laplace yang memikirkan asal-usul terbentuknya tata surya.

Dalam karyanya berjudul “The Explanation of the World System” (1796), Laplace membuat pernyataan tentang proses pembentukan tata surya. Tidak seperti Kant, yang percaya bahwa tata surya berasal dari kabut yang berputar lambat, Laplace berpendapat bahwa tata surya kita berasal dari kabut gas yang sangat panas dan berputar cepat.

Kecepatan putaran kabut gas ini akhirnya melemparkan berbagai bahan bola gas ke sekelilingnya. Seiring waktu, bola padat ini berubah menjadi planet, dan sumber utama bola panas menjadi pusat siklus planet yang kita kenal sebagai matahari.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teori nebula adalah teori dimana tata surya terbentuk dari kabut tebal dan besar yang berotasi, melintir, dan memadat menjadi matahari, planet, dan komponen tata surya lainnya.

Teori Planetesimal

Teori ini dikemukakan pada tahun 1905 oleh Thomas C. Chamberlin dan Forest R. Moulton. Dalam teori ini, Moulton dan Chamberlin awalnya berpendapat bahwa matahari adalah bintang yang sudah ada sebelum sisa tata surya terbentuk. Saat itu belum diputuskan, tapi apakah namanya Taeyang.

Kemudian, pada satu titik, ada bintang lain seukuran matahari yang mengorbit sangat dekat dengan matahari. Nah, karena bintang besar ini memiliki gravitasi, akibatnya adalah hilangnya materi matahari.

Materi yang belum dirangkai berhasil masuk kembali dan bergabung dengan matahari. Namun, material yang diseret akhirnya hanya melayang di udara. Kemudian, material terapung ini berangsur-angsur berkumpul, menyatu, dan memadat membentuk berbagai planet dan komponen tata surya lainnya.

Teori Pasang Surut

Pasang surut? Bukan air laut? Kenapa kamu di luar angkasa? Bagaimana ini berhubungan dengan pembentukan tata surya?