Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSIS Semarang, Streaming Liga 1, Susunan Pemain Bhayangkara vs PSIS

KOMPAS.com/Suci Rahayu

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSIS, The Guardians akan Menang 2-0, Mahesa Jenar Ikut Jadi Korban. Sebelumnya duel Persita vs PSIS Semarang vs di Stadion Sultan Agung Bantul, Selasa (7/12/2021). Hari ini PSIS Semarang menjamu Persita