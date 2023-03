Distribusi Potensi Wilayah Indonesia, Materi Belajar Geografi Kelas 7

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Distribusi potensi wilayah indonesia akan dibahas pada materi belajar geografi kelas 7 berikut ini.

Pembagian Potensi wilayah Indonesia

Berdasarkan sifat wilayah Indonesia sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga potensi wilayah.

1. Potensi wilayah dataran tinggi

Dataran tinggi adalah dataran pada ketinggian 200 m atau lebih di atas permukaan laut. Dataran tinggi sering digunakan untuk usaha pertanian dan sebagai objek wisata hiking. Tanaman yang cocok untuk dataran tinggi ini adalah teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan seperti buah beri. Dataran Tinggi Indonesia meliputi Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Gayo Alas di Negara Bagian Aceh, dan Dataran Tinggi Kerinci di Negara Bagian Jambi.

2. Potensi wilayah dataran rendah

Dataran rendah adalah dataran pada ketinggian 0 sampai 200 m di atas permukaan laut. Nah, dataran ini biasanya digunakan untuk pemukiman, pertanian, pertambangan dan perdagangan. Tanaman yang biasa ditanam di dataran ini antara lain padi dan tanaman lainnya.

3. Potensi wilayah perairan laut

Tahukah Anda bahwa luas perairan laut Indonesia adalah 3,25 juta km2? Pada 2019-2020, stok ikan laut di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 7,53 juta ton per tahun. Laut Indonesia juga menjadi tempat wisata bahari.

Untuk mengetahui sebaran potensi wilayah di Indonesia perlu diketahui faktor-faktor yang menimbulkan interaksi antar wilayah. Selamat membaca!

Faktor-faktor yang Menghasilkan Interaksi Antarwilayah

1. Kebutuhan Saling Melengkapi (Regional Complementary)

Kondisi faktor ini terjadi ketika terdapat daerah yang memiliki ketersediaan dan kemampuan yang berbeda dari sumber daya yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A adalah penghasil sayuran dan wilayah B adalah penghasil ikan. Area A membutuhkan ikan dan area B membutuhkan sayuran. Kedua daerah ini kemudian dapat berinteraksi melalui kegiatan perdagangan atau jual beli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Apakah mereka saling melengkapi?

Nah, karena faktor inilah strawberry yang ditanam di dataran tinggi bisa dijangkau oleh Anda yang mungkin berada di dataran rendah.

2. Kesempatan Berintervensi (Intervening Opportunity)

Peluang untuk melakukan intervensi muncul ketika suatu lokasi menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai titik awal atau tujuan. Misalnya, Wilayah A biasanya membeli ikan dari Wilayah B, tetapi kami baru mengetahui bahwa Wilayah C juga memproduksi ikan. Akibatnya, karena wilayah C lebih dekat dengan wilayah A, pembeli makanan laut di wilayah A akan beralih membeli makanan laut di wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Dalam hal ini, area C mengintervensi interaksi yang sebelumnya terjadi antara area A dan area B.

3. Kemudahan Transfer (Transferability)

Kemudahan transfer adalah kemampuan untuk dengan mudah memindahkan orang, barang, jasa, ide, dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudahan perpindahan antar daerah sangat erat kaitannya dengan jarak antar daerah, biaya transportasi, serta kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar daerah.

(cr30/tribun-medan.com)