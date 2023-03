INILAH Tukang Bangunan Kejam yang Smackdown Bocah SD Hingga Patah Tulang

TRIBUN-MEDAN.COM,LIMAPULUH - Polres Batubara akhirnya menangkap tukang bangunan yang banting atau Smackdown bocah SD hingga patah tulang.

Adapun tukang bangunan yang Smackdown bocah SD hingga patah tulang itu bernama Agus Salim (30).

Agus Salim adalah warga Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara.

Baca juga: KEREN! Bocah SD NTT Raih Juara 1 Matematika Tingkat Dunia, Kalahkan 7000 Peserta

Menurut Kasat Reskrim Polres Batubara, AKP JH Tarigan, tersangka telah diamankan pada Jumat(3/3/2023).

Tersangka diamankan berdasarkan laporan orangtua dari korbannya.

"Tersangka diantar Kepala Dusun Desa Bagan Dalam ke Polres Batubara," kata Tarigan, Sabtu (4/3/2023).

Ia mengatakan, dalam kasus ini nantinya tersangka akan disangkakan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 1 dan 2 UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Baca juga: Janji Wali Kota Medan Ditagih Ibu Bocah SD Methodist yang Diperkosa Kepala Sekolah, Belum Sekolah

Kronologis kejadian

AF, bocah SD yang masih berusia 11 tahun mengalami patah kaki setelah dibanting atu kena Smackdwon tukang bangunan yang merupakan tetangganya sendiri.

Adapun tukang bangunan yang membanting bocah SD ini berinisial ASG.

Setelah kejadian, korban yang merupakan warga Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara tak bisa apa-apa, dan cuma terbaring di rumah.

Baca juga: Bocah SD Dibanting Tetangganya Hingga Patah Tulang, Polisi Belum Tangkap Pelaku

Sayangnya, pelaku saat ini belum ditangkap dan masih berkeliaran.

Menurut Sulaiman, ayah dari AF, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Minggu(5/1/2023) lalu.

Saat itu korban ribut dengan rekannya.

Pelaku yang ada di lokasi bukannya melerai, tapi malah membanting korban ke tanah hingga patah kaki.

Baca juga: Hajab Betul! Pria Ini Cabuli Bocah SD, Celana Dalam Ayah Korban Pun Dicuri