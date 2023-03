Pengertian, Jenis dan Sifat Alkhol, Materi Belajar Kimia Kelas 12

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Pengertian alkohol, jenis dan sifatnya akan dibahas pada materi belajar kimia kelas 12 berikut ini.

Pengertian Alkohol

Apakah Anda masih ingat bahan hidrokarbon dari sebelumnya? Itu benar. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis atom: karbon (C) dan hidrogen (H). Menurut jenis ikatannya, hidrokarbon dibagi menjadi tiga kelompok, salah satunya adalah alkana. Alkana ini adalah rantai karbon panjang dengan atom H dan ikatan tunggal.Ketika satu atau lebih atom H dalam alkana diganti dengan gugus fungsi tertentu, mereka membentuk senyawa turunan alkana. Dalam hal ini, jika salah satu atom H diganti dengan gugus fungsi -OH, hasilnya adalah senyawa alkohol.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dapat diketahui bahwa alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi -OH.

Jenis Alkohol

Ada banyak jenis alkohol selain digunakan sebagai pembersih tangan. Klasifikasi dapat dengan mudah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat posisi gugus -OH yang terikat dan jumlah gugus -OH yang terikat. Ada dua jenis alkohol:

1. Letak terikatnya gugus -OH

a. Alkohol primer: Alkohol di mana gugus -OH terletak pada atom karbon primer (C), yaitu atom karbon yang terikat pada satu atom karbon lainnya.

b. Alkohol sekunder: Alkohol di mana gugus -OH terletak pada atom karbon (C) sekunder, yaitu atom karbon yang terikat pada dua atom karbon lainnya.

c. Alkohol Tersier: Alkohol yang memiliki gugus -OH pada atom karbon tersier (C), yaitu atom karbon yang terikat pada tiga atom karbon lainnya.

2. Jumlah gugus -OH yang terikat

a. Alkohol monohidrat: Alkohol dengan hanya satu gugus -OH.

b. Alkohol dihidrat: Alkohol dengan dua gugus -OH.

c. Alkohol polihidrat: Alkohol dengan dua atau lebih gugus -OH.