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Liga Europa UEFA

LIVE Babak Pertama Sporting vs Arsenal Babak 16 Besar Liga Europa UEFA, Skor Sementara 0-1

Laga digelar di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Jumat (10/3/2023) pukul 00.45 dini hari WIB.

Editor: Abdi Tumanggor
zoom-inlihat foto LIVE Babak Pertama Sporting vs Arsenal Babak 16 Besar Liga Europa UEFA, Skor Sementara 0-1
Glyn Kirk/AFP
Sporting vs Arsenal 

TRIBUN-MEDAN.COM  - Sedang berlangsung Arsenal VS Sporting CP di babak 16 besar Liga Europa UEFA.

Laga digelar di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Jumat (10/3/2023) pukul 00.45 dini hari WIB.

Arsenal, kini sedang memimpin klasemen Liga Inggris.

Sementara, Sporting CP lolos ke 16 besar lewat playoff.

Sporting tampil di Liga Europa usai kandas di Liga Champions.

Kemudian di playoff, wakil Portugal menyingkirkan Midtjylland dengan agregat 5-1.

Laga Arsenal VS Sporting CP bisa ditonton secara live streaming di Vidio.

Saat ini sedang berlangsung babak pertama.

Gol pertama dimiliki Arsenal. Gol tercipta di menit ke 22 William Saliba.

Skor sementara, untuk kemenangan Arsenal 1-0.

Selengkapnya pertandingan Liga Europa UEFA, Jumat (10/3/2023).

Pukul 00:45 WIB:  FC Union Berlin vs Royale Union Saint-Gilloise

Pukul 00:45 WIB:  Bayer Leverkusen vs Ferencváros TC

Pukul 00:45 WIB: AS Roma vs Real Sociedad

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Sporting vs Arsenal
Arsenal VS Sporting
Liga Europa UEFA

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