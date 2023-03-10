Liga Europa UEFA
LIVE Babak Pertama Sporting vs Arsenal Babak 16 Besar Liga Europa UEFA, Skor Sementara 0-1
Laga digelar di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Jumat (10/3/2023) pukul 00.45 dini hari WIB.
TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang berlangsung Arsenal VS Sporting CP di babak 16 besar Liga Europa UEFA.
Laga digelar di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Jumat (10/3/2023) pukul 00.45 dini hari WIB.
Arsenal, kini sedang memimpin klasemen Liga Inggris.
Sementara, Sporting CP lolos ke 16 besar lewat playoff.
Sporting tampil di Liga Europa usai kandas di Liga Champions.
Kemudian di playoff, wakil Portugal menyingkirkan Midtjylland dengan agregat 5-1.
Laga Arsenal VS Sporting CP bisa ditonton secara live streaming di Vidio.
Saat ini sedang berlangsung babak pertama.
Gol pertama dimiliki Arsenal. Gol tercipta di menit ke 22 William Saliba.
Skor sementara, untuk kemenangan Arsenal 1-0.
Selengkapnya pertandingan Liga Europa UEFA, Jumat (10/3/2023).
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