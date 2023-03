PREVIEW Persis Solo vs Arema FC, Para Suporter Dibolehkan Nonton Langsung Rabu Besok

LAGA Persis Solo vs Arema FC: Suporter Persis Solo mendapat kuota tiket dari Polda DIY sebanyak 5.000 dan akan menempati tribun selatan, timur dan utara Stadion Maguwoharjo Sleman.

TRIBUN-MEDAN.COM - Pelatih dan pemain Persis Solo mendapat angin segar setelah suporter mereka akhirnya bisa hadir secara langsung di Stadion Maguwoharjo Sleman yang menjadi homebase sementara Persis Solo.

Para suporter bisa datang pada pertandingan Persis Solo menjamu Arema FC, Rabu (15/3/2023) dimana pada laga tersebut akan dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Pertandingan pekan ke-30 Liga 1 dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming Vidio.

Suporter Persis Solo mendapat kuota tiket dari Polda DIY sebanyak 5.000 dan akan menempati tribun selatan, timur dan utara Stadion Maguwoharjo Sleman.

Laga Persis Solo vs Arema FC ini juga menjadi pertandingan ujicoba dengan penonton yang diterapkan oleh pihak keamanan untuk melihat apakah 2 laga sisa Persis Solo ke depan masih bisa untuk dihadiri penonton atau tidak. Yakni di pertandingan Persis Solo vs Persebaya Surabaya, Senin (10/4/2023) dan Laga Persis Solo vs Persik Kediri (Jadwal belum ditentukan).

Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina mengungkapkan perasaannya setelah laga kandang Persis dapat dihadiri oleh suporter dan ia juga memberi pesan khusus kepada teman-teman suporter Persis Solo. "Saya sangat senang karena kita dihadiri langsung oleh suporter di laga kandang. Saya ingin menyampaikan agar teman-teman suporter tetap mematuhi peraturan dan menghormati lawan," dikutip dari persissolo.id.

Persis Solo sendiri saat ini berada pada posisi 10 klasemen sementara dengan torehan 36 poin dari 29 pertandingan. Sedangkan tim tamu, Arema FC sementara berada pada posisi 12 klasemen dengan torehan 33 poin dari 26 pertandingan yang baru mereka mainkan.

Leonardo Medina juga berharap bisa meraih hasil positif saat laga kandang melawan Arema FC. "Kita ingin menunjukkan kepada semua orang agar dapat menjadi contoh dengan menghadirkan atmosfer kekeluargaan. Kita akan berusaha memberikan kemenangan kepada suporter," ungkapnya.

Pada pertemuan pertama, Minggu (11/12/2022) Arema FC berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1 saat bermain di Stadion Jatidiri Semarang.

Arema Berada Dalam Tekanan Tinggi

Dalam pertandingan menghadapi Persis Solo ini, Arema FC berada dalam tekanan tinggi. Tim dengan julukan Singo Edan itu dituntut untuk meraih kemenangan alias poin penuh. Hal ini sebagai upaya untuk memungkasi tren negatif.

Sebagaimana diketahui, Arema FC sudah tak bisa menang sejak mengalahkan Barito Putera 1-0 pada pekan ke-26 Liga 1 (18/02/23) lalu. Tiga laga berikutnya hanya berujung tambahan satu poin, setelah ditahan imbang Dewa United 0-0 di Stadion PTIK Jakarta, Jumat (10/03/23).

Sebelum itu, Johan Ahmat Farizi dkk menelan sepasang kekalahan. Masing-masing 0-1 saat lawan Persib Bandung (23/02/23) dan 2-3 menjamu Persik Kediri (28/02/23). "Ya, tim kami punya catatan kurang baik dalam tiga laga terakhir," ucap Pelatih Arema FC, Joko Susilo dalam pre-match press conferrence, Selasa (14/03/23).

"Kami sadar, Persis Solo sedang dalam tren positif. Kami juga ingin menjalani tren itu, dimulai saat melawan Persis Solo," sambung dia.

Guna mensudahi tren buruk itu, caranya tidak ada lagi selain meraup kemenangan. Terlebih, posisi Arema FC juga semakin dekat ke papan bawah.

Tim Singo Edan kini terpaku di urutan 12 klasemen Liga 1 dengan 33 poin. Sedangkan Persis Solo berada di peringkat 10 mengantongi 36 angka.

"Kami mencoba untuk terus memperbaiki dan evaluasi. Kami yakin laga melawan Persis Solo akan lebih baik," tandas Joko Susilo.

