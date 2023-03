Yuk Kunjungi Wedding Expo Bertema Paris di Selecta, Lebih dari 50 Vendor Berpartisipasi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pasca Pandemi Covid-19 melandai, minat masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di gedung juga semakin tinggi termasuk di Kota Medan, Sumatra Utara.

Melihat peluang tersebut, Prime Group kembali menyelenggarakan One Stop Wedding Shopping Experience!

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Selecta Convention Hall mulai tanggal 16 - 19 Maret 2023, mulai pukul 11.00 hingga 20.00 Wib setiap harinya.

Kali ini, Prime Group mempersembahkan pameran pernikahan bertema Paris yang terinspirasi dari serial Emily in Paris.

Baca juga: Hadirkan Keunikan dan Tradisi Pernikahan di 7 Bidadari Tradisional Wedding Expo

Melalui 3 divisi yang ada didalamnya, yaitu The Signature Event Planner, The Marriage Story, dan The Prime Conceptor. Prime Group mempersembahkan pameran pernikahan OUI Love I Do.

"Dalam kolaborasi antar divisi, kami mengundang dua pasar sekaligus yaitu pasar Pernikahan Tionghoa dan pasar Pernikahan Tradisional Indonesia," ucap Director The Marriage Story Reni Mait saat konferensi pers, Rabu (15/3/2023).

Ia menjelaskan latar belakang diadakannya pameran pernikahan ini untuk memenuhi minat yang tinggi dari calon pengantin dalam menghadiri acara seperti ini.

Dalam pameran pernikahan ini, calon pengantin dapat langsung berinteraksi dengan penyelenggara dan sejumlah vendor yang terbaik di bidangnya.

Disebutkannya, vendor-vendor yang dihadirkan mencakup Selecta Convention Hall sebagai venue. Sedangkan vendor yang dilibatkan antara lain Paulina Florist Gift & Decoration, Brides of Dejavu, Sheerss, Cloverdale, Kana, Safari, Jookutsu, Wonghang, VN Couture.

Meraki Photography, Visual FX Studio, JA Medical Skincare, Epixpro, Infinite Production, Broadway, Saturama, Twaga, Sherly Suwindra, Prodia, Lishella Chan, CC Production.

Kemudian juga ada Boulevard, Aryves, Lara Laine, Klar Orthodontist, Lamia Florist, Shine Music, Henri Winata, Dovinz, Lavatera, Kofuku, Lovely Card Invitation, Brighton, White Petals Hantaran, Jeju Studio, D'Nails Studio, Hello Booth, When Paper Meet Crafter, Laverose, Sunly Photobooth, Ivana NG, Motion 8, Boheme, Hwa Hee, Bride Choice, Jayanti Mahendi, Invita, Helloo Chair, dan Yangs Stage Contractor.

Baca juga: 7 Bidadari Tradisional Wedding Expo, Hadirkan Keunikan dan Tradisi Pernikahan

Selain itu, untuk pertama kalinya Prime Group juga menyediakan vendor FnB seperti Lisano, Sinar Utama, Mool-Zen Chilwin Puding, dan Soowan Bakes.

Wedding expo ini menghadirkan begitu banyak vendor serta menawarkan banyak promo. Selama pameran di setiap harinya akan ada pengundian lucky spin dan akan ada grand prize yang totalnya puluhan juta rupiah.

“Ada sekitar 50-an vendor yang terlibat pada Wedding Expo kali ini. Juga ada bendor FnB yang sudah familiar. Target penjualan Rp 3 miliar, cara bertransaksi dibebaskan,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Banquet Manager Selecta Ballroom, Suyadi menambahkan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan meski pandemi Covid-19 telah melandai. Hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama.

“Kita siap melakukan berbagai acara di Selecta. Apalagi acara Wedding Expo seperti ini. Lokasi kita sangat siap, dari sisi lokasi, convention hall, dan lahan parkir,” tandasnya.

(cr9/Tribun-Medan.com)