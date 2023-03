NONTON Live Streaming Gratis Barito Putera Vs Persis Solo Jam 15.00 WIB, Akses di Sini Linknya

Saksikan siaran langsung via live streaming laga Barito Putera vs Persis Solo lanjutan Liga 1 yang berlangsung Selasa (21/3/2023) sore.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga Barito Putera vs Persis Solo lanjutan Liga 1 yang berlangsung Selasa (21/3/2023) sore.

Pertandingan Barito Putera vs Persis Solo akan digelar di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru.

Keseruan laga Barito Putera vs Persis kick off jam 15.00 WIB live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Barito Putera vs Persis Solo ini bisa ditonton via live streaming TV Online gratis via HP.

Link nonton live streaming Barito Putera vs Persis Solo bisa diakses di akhir artikel ini.

Laga terakhir sebelum libur jeda FIFA Matchday ini akan berjalan alot.

Meski menurut papan klasemen Persis lebih unggul, namun Barito Putera saat ini tengah berada di tren positif.

Link live streaming Barito Putera vs Persis Solo lanjutan Liga 1, Selasa (21/3/2023) (Vidio.com)

Prediksi skor pertandingan ini adalah Barito Putera 1-1 Persis Solo.

Dikutip dari laman Sofa Score, Barito Putera memiliki kesempatan menang 36 persen, sementara Persis Solo hanya 13 persen. Dan 51 persen lainnya diprediksi laga berakhir imbang.

Barito Putera memiliki modal apik jelang menjamu Persis Solo.

Anak asuh Rahmad Darmawan ini memiliki modal dua kali kemenangan di dua laga terakhir.

Laskar Antasari berhasil menaklukkan Persebaya dan Dewa United dengan skor identik, 2-1.

Sementara Persis Solo harus susah payah comeback saat bertandang ke markas RANS Nusantara dan laga terakhir ditahan imbang Arema FC.

Kondisi ini tentu membuat Rahmad Darmawan lebih percaya diri.