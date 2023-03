DILARANG Bawa Lagu Dewa, Akhirnya Once Mekel Ungkap Ada Masalah Pribadi dengan Ahmad Dhani

Ahmad Dhani tegaskan Once Mekel tak akan tampil dalam konsernya.

TRIBUN-MEDAN.com -- Vokalis legendaris, Once Mekel buka suara setelah Ahmad Dhani melarangnya membawakan lagu Dewa 19.

Menurut Once, ada dua masalah yang melatarbelakangi larangan tersebut.

"Masalah ini sebetulnya ada pada dua sisi. Pertama masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif atau hukum yang berlaku. Yang kedua, adalah masalah yang bersifat lebih pribadi," kata Once dalam konferensi pers di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2023).

Meski begitu, Once tak mau mengungkapkan masalah pribadi yang dimaksud.

"Kalau masalah yang pribadi lagi sepertinya enggak usah diungkap di sini. Ini konstruksinya masalah hukum, aturan yang sebenarnya berlaku," lanjutnya.

Menurut Once, larangan untuknya mengerucut pada pertaruhan profesinya sebagai penyanyi.

"Dan kasus ini bukan hanya soal saya sebagai pribadi, tapi juga pertaruhan profesi saya sebagai penyanyi. Tapi semuanya itu harus diatur dengan tertib, ada yang namanya UU Hak Cipta," ungkap Once.

Penyanyi berusia 52 tahun itu menambahkan, Ahmad Dhani seharusnya bisa mengambil langkah yang lebih komunikatif sebelum mengeluarkan larangan.

"Menurut saya Dhani sebagai politisi, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif elegan melalui jalan-jalan konstruktif. Apabila ada ketidakpuasan bukan membuat pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah Once ini yang bersalah," ujar Once.



Once menegaskan ke depannya tidak akan lagi membawakan lagu Dewa 19 ke depannya kecuali satu lagu berjudul "Cemburu".

"Tidak akan (membawakan lagu Dewa 19). Kecuali lagu yang saya ikut menulisnya, judulnya 'Cemburu'. Itu memang saya yang bikin musik dan Mas Dhani bikin liriknya," tutur Once.

Sebagai informasi, Dhani melarang Once lantaran Dewa 19 bakal mengadakan tur konser dua kali dalam seminggu setelah lebaran hingga Desember 2023.

Selain itu, Dhani ingin menjaga kemurnian konser Dewa 19 dan kenyamanan bagi para Baladewa.



"Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," ungkap Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara, belum lama ini.

