SEDANG BERLANGSUNG Inter Milan vs Fiorentina Liga Italia,Link Nonton Gratis Inter v Fiorentina di HP

Marco BERTORELLO / AFP

Prediksi Skor Inter Milan Vs Fiorentina Liga Italia Serie A Hari Ini Sabtu (1/3/2023),Berita Tim,, Starting XI, Kick Off 23.00 WIB. Akses Streamingnya. Momen Penyerang Inter Milan asal Argentina Lautaro Martinez (Tengah) dan rekan setimnya mengakui kepada publik pada akhir pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan FC Porto, pada 22 Februari 2023 di San Siro (Giuseppe-Meazza) stadion di Milan. Prediksi Skor Spezia vs Inter Milan: Kemenangan Jadi Modal Nerazzurri di Liga Champions Lawan Porto