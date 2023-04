200 Anak dari Tiga Kabupaten di Sumut Ikuti Khitanan Massal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Sebanyak 200 anak dari tiga kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) mengikuti bakti sosial khitanan massal di Aula Makodim Pandawa Sakti Kodim 0204 Deli Serdang.

Khitanan massal tersebut merupakan kegiatan kolaborasi dari PT Quantum Tjipta Indonesia, The Clinic Beautylosophy Medan, Beautify Indonesia, Yayasan We Care We Share (WCWS), KODIM 0204, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Deli Serdang serta Tim Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU).

Dokter Penanggung Jawab kegiatan Dr. dr. Arya Tjipta, mengatakan, di khitanan massal tersebut menurunkan cukup banyak dokter ahli yang turut berpartisipasi dalam melakukan sunat.

"Ini merupakan khitanan super massal karena diikuti ratusan anak. Kegiatan ini berlangsung kurang dari 6 jam dan menurunkan cukup banyak dokter ahli," ujarnya.

Arya mengungkapkan, Bahan Habis Pakai (BHP) dan obat-obatan yang digunakan pada acara bakti sosial sunat massal sekalipun adalah yang terbaik.

Dukungan medis dikerahkan juga oleh dr. Arya Tjipta dari tim Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU).

Sementara, Dandim 0204 Deli Serdang, Letkol Czi Yoga Febrianto, mengungkapkan bakti sos khitan massal dalam rangka HUT Persit ini diikuti sejumlah 200 anak berasal dari seluruh KORAMIL yang berada dibawah KODIM 0204 Deli Serdang yakni Deli Serdang, Serdang Bedagai dan dan Tebing Tinggi.

"Kita mengharapkan di bulan Ramadan dapat berbagi bersama masyarakat. Kegiatan kolaborasi ini dilakukan dengan tujuan mulia dan diharapkan bisa bermanfaat buat masyarakat," katanya.

Ketua Umum DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Deli Serdang, Ahmad Gafar Mubarak berharap acara bisa terselenggara sesering mungkin untuk daerah Sumut.

"Kami harapkan kerja sama dari berbagai pihak untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Pengurus Yayasan We Care We Share (WCWS), Roni Armansyah Harahap, mengungkapkan anak-anak cukup semangat dalam mengikuti kegiatan sunat massal tersebut.

