Ribut Soal Royalti, Ahmad Dhani Bongkar Hubungannya dengan Once Mekel, Belum Berkomunikasi Lagi

Ribut soal royalti, Ahmad Dhani bongkar hubungannya dengan Once Mekel.

Meski belum berkomunikasi lagi, Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia masih berteman baik dengan mantan vokalis Dewa 19 itu.

Pentolan Dewa 19 ini meluruskan bahwa konflik yang terjadi antara dirinya dan Once merupakan urusan bisnis semata

Ahmad Dhani melarang Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19. (kolase tribunnews)

"Gini loh, saya sama Once ribut-ribut kan soal bisnis, it's only a business," kata Ahmad Dhani ketika ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

"Jadi kalau berteman biasa aja, berteman nggak ada permasalahan, kalau bisnis ya beda lagi."

"It's only about business, no hard feeling," timpalnya.

Meski mengaku hubungan pertemanannya dengan Once baik-baik saja, Ahmad Dhani mengaku belum sempat berkomunikasi.

"Oh belum (komunikasi), kan kita ngomongin bisnis yah, biarin aja bisnis," ujarnya.

Selain itu, Ahmad Dhani yang akan menggelar konser pun menyatakan bersedia untuk mengundang Once kembali.

Namun dengan syarat, event organizer telah setuju dan Once meminta bayaran yang masuk akal.

"Tergantung EO-nya dong, kalau harganya sesuai, ya why not?" imbuh Dhani.

Suami Mulan Jameela pun membocorkan bahwa sebelumnya Once meminta bayaran yang lebih tinggi darinya.

Ahmad Dhani tegaskan Once Mekel tak akan tampil dalam konsernya. (Kolase Tribun Medan/Istimewa)

Menurut Dhani, hal itu tidak masuk akal, karena Once hanya menyanyikan lagu ciptaannya saja.

Bahkan, bayaran Andra Ramadhan yang masih tergabung dalam Dewa 19 pun lebih sedikit dibandingkan Ahmad Dhani.