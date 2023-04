Satgas Pangan Tapsel Monitoring Sembako, Ini Rincian Harganya

TRIBUN-MEDAN.COM, TAPSEL -Tim Satgas Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), menggelar monitoring ketersediaan sembako, Sabtu (1/4/2023) lalu sekira pukul 10.00 WIB.

Tim Satgas Pangan, menggelar monitoring sembako di Pasar Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapsel.

Kemudian, tampak hadir, Kabag Ekonomi Pemkab Tapsel Iqbal Hutasuhut dan Kadis Perdagangan Tapsel Novita Sari.

Selain itu, hadir juga Kanit II Ekonomi Sat Reskrim Polres Tapsel Iptu Aswin Manurung, SH. Selanjutnya, PS Kanit II Sat Intelkam Polres Tapsel Aiptu Yuddy Darma Saputra dan lainnya.

Kapolres Tapsel, AKBP Imam Zamroni, SIK, MH, pada Selasa (4/4/2023) pagi, menjelaskan bahwa, dari hasil pengecekan, Tim Satgas Pangan tidak menemukan adanya kelangkaan atau kenaikan yang signifikan terhadap bahan pokok penting (Bapokting).

“Dari hasil monitoring, baik harga maupun ketersediaan Bapokting terkendali. Tim Satgas Pangan, juga tak menemukan adanya bahan makanan yang kedaluwarsa serta harga tetap stabil,” jelas Kapolres.

Selain tidak ada lonjakan harga yang tinggi, lanjut Kapolres, masyarakat juga terlihat mudah mendapatkan sembako atau bahan makanan lainnya. Pihaknya menyebut bahwa, ketersediaan sembako atau Bapokting lain jelang Hari Raya ‘Idul Fitri masih mencukupi.

“Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi guna memastikan stok maupun harga dari sembako dan Bapokting lain menjelang Lebaran di Kabupaten Tapsel,” tandas Kapolres.

Rincian Harga Sembako dan Bahan Makanan

Sebagai informasi, berikut rincian harga sembako atau bahan makanan lainnya di Pasar Sitinjak. Untuk beras premium Rp13 ribu per Kg dan beras medium Rp11 ribu per Kg.

Untuk gula pasir Rp14 ribu per Kg dan garam beryodium Rp7 per bungkus. Lalu, minyak goreng curah Rp15 per liter, minyak goreng premium Rp22 ribu per liter, Minyak Kita Rp14 ribu per liter.

Selanjutnya, daging ayam boiler Rp38 ribu per Kg, daging ayam kampung Rp80 ribu per Kg, daging sapi Rp140 ribu per Kg. Untuk telur ayam boiler Rp48 ribu per papan dan telur ayam kampung Rp57 ribu per Kg.

Kemudian, cabai rawit hijau Rp28 ribu per Kg dan cabai merah kriting Rp22 ribu per Kg. Sementara, bawang merah Rp26 ribu per Kg dan bawang putih Rp27 ribu per Kg.

Seterusnya, untuk tepung protein tinggi Rp15 ribu per Kg, sedang Rp13 ribu per Kg, dan rendah Rp11 ribu per Kg.

Lalu, untuk susu kental manis Indomilk Rp13 ribu per kaleng, bubuk Indomilk Rp50 ribu per kotak, bubuk Dancow Rp46 ribu per kotak, dan bubuk Balita Rp43 ribu per kotak

Pisang barangan Rp12 ribu per sisir. Kacang kedelai Rp13 ribu per Kg. Jagung pipil kering Rp6 ribu per Kg. Jeruk Rp15 ribu per Kg. Indomie kari ayam Rp3.500 per bungkus

Untuk ikan, teri peto Rp100 ribu per Kg, kembung Rp50 ribu per Kg, dan udang laut segar (Medium) Rp100 ribu per Kg. Tempe Rp5 ribu per 250 Gram. Serta, Tahu mentah Rp1.000 per buah. (Jun-tribun-medan.com).