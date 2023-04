The Cups & Co, Tempat Nongkrong di Medan dengan Konsep Estetik dan Instagramable

Kafe The Cups and Co dengan konsep estetik yang berada di Jl. T. Amir Hamzah no. 71, Helvetia, Kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Kafe The Cups and Co adalah tempat nongkrong di Medan dengan konsep estetik dan instagramable.

Berada di Jalan T. Amir Hamzah no. 71, Helvetia, Kota Medan, tempat nongkrong di Medan cocok sekali jadi pilihan Tribunners.

Asiknya, tempat ini memiliki sejumlah gazebo untuk outdoornya dan menyediakan fasilitas lainnya. Sehingga cocok bagi para pengunjung yang Family time, buka puasa dengan keluarga, teman, dan rekan kerja.

Namun, sebagai catatan terlebih dahulu disarankan melakukan pemesanan (booking) agar bisa mendapat tempat duduk karena kafe ini selalu ramai dikunjungi.

Kafe ini bisa menampung pengunjung sebanyak 170 hingga 200 orang yang ingin menikmati suansana kafe dan menikmati menu-menu andalannya.

Terdapat beberapa cabang, The Cups and Co, outlet-outlet tersebut yakni berada di Jalan Teuku Umar (outlet pertama), Jalan Bandung, Jalan T. Amir Hamzah (jalan setahun) dan Jalan Iskandar Muda (baru buka 4 bulan).

Owner The Cups and Co, Adi menjelaskan Kafe The Cups and Co yang berada di Jalan T. Amir Hamzah memiliki sedikit konsep yang berbeda dari 3 outlet lainnya, karena dibuka saat awal pandemik Covid-19.

Konsep ini terlihat asri dan terbuka untuk menikmati kesegaran udara (outdoor). Namun, ada juga indoor dengan full AC.

“Konsep yang kita bikin untuk pertama kali di Medan, uniknya The Cups and Co itu adalah gazebonya,” ucapnya.

Menurut Adi, gazebo ini disediakan untuk lebih menjaga jarak dan privasi. Sehingga, para pengunjung tidak takut untuk datang saat pandemik Covid-19.

Selain itu juga dapat memanfaatkan untuk Spot foto agar terlihat lebih kece, ini menjadi cocok untuk spot foto instagramable.

Dibukanya kafe The Cups and Co ini berbekal dari pengalaman Adi yang pernah bekerja dibidang kopi dan kuliner di negara kanguru, Australia selama 6 tahun, sehingga ia nekat untuk membuka bisnis FnB di Kota Medan.

“Untuk konsep kopi, saya bawa ilmunya dari Australia. Karena seperti yang kita ketahui pasar besar kopi itu ada di Australia untuk diseluruh dunia,” ucapnya.

Menu kopi yang ditawarkan salah satunya ada es kopi aren dan menu makanannya beraneka ragam mulai dari nusantara hingga western. Seperti nasi simangunsong (nasi digoreng dengan ikan teri, ayam goreng dan kangkung terasi).