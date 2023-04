Berita Populer, Ahmad Dhani 13 Tahun Simpan Sakit Hati ke Once, Dukun Bunuh 12 Pasiennya

TRIBUN-MEDAN.com - Berita populer hari ini dimulai dari Ternyata Ahmad Dhani 13 Tahun Simpan Sakit Hati ke Once, Ini Alasan Baru Perkarakan Soal Royalti

NONTON Live Streaming Madura United vs Arema via HP, Akses Link Siaran Liga 1 Madura United vs Arema

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi Ahmad Dhani ternyata sudah 13 tahun menyimpan rasa sakit hati terhadap Once Mekel terkait dengan royalti lagu Dewa 19.

Ahmad Dhani mengaku sudah sakit hati akan sikap Once sejak 2010.

Hal itu terjadi karena masalah royalti dari lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan oleh Once.

Di hadapan awak media, Ahmad Dhani pun mengungkap alasan dirinya baru menyoal hal tersebut sekarang, bukan saat 13 tahun tahun lalu.

Selama 13 tahun terakhir suami Mulan Jameela ini mengaku hanya bisa sabar.



2. Fakta Mbah Slamet Dukun Pengganda Uang Bunuh 12 Pasiennya, Korban Dieksekusi saat Ritual Malam Hari

Tersangka dukun pengganda uang Tohari (45) alias Mbah Slamet diminta menunjukkan lokasi kuburan di lahan miliknya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (4/4/2023). (Sumber: FADLAN MUKHTAR ZAIN)(FADLAN MUKHTAR ZAIN)

TRIBUN-MEDAN.COM - Polda Lampung membeberkan awal mula pasangan suami istri atau pasutri asal Kabupaten Pesawaran, Lampung, bernama Irsad (44) dan Wahyu Tri Ningsih (41), mengenal Tohari alias Mbah Slamet yang mengaku bisa menggandakan uang.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan dari hasil penelusuran pihak kepolisian, pasutri tersebut datang ke rumah Mbah Slamet yang berada di Banjarnegara, Jawa Tengah, sebanyak tiga kali.