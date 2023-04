Gelar Konser di Dua Kota, Ahmad Dhani Bungkam Ditanya Alasan Once Mekel Tak Diajak

TRIBUN-MEDAN.COM- Persiteruan Ahmad Dhani dengan Once Mekel tampaknya semakin memanas.

Terbaru, Ahmad Dhani disebut-sebut tidak ikutkan Once dalam konser Dewa 19 bertajuk 'A Night At The Orchestra' di Surabaya dan Solo.

Adapun konser yang bernuansa orkestra itu akan menghadirkan tiga vokalis Dewa 19, yaitu Ari Lasso, Virzha, dan Ello.

Selain itu, Dewa 19 juga bakal berkolaborasi dengan Mulan Jameela, Ardhito Pramono dan Andien.

Saat disinggung alasan tidak menggaet Once Mekel, Dhani memilih bungkam.

Namun Ari Lasso memberikan jawaban bahwa vokalis Dewa 19 sudah banyak