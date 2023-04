Mengejutkan! Al Nassr Pecat Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo Punya 11 Pelatih Cuma dalam 4 Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM - Mengejutkan! Rudi Garcia dipecat klub sepak bola kaya raya Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo.

Al Nassr mengumumkan akhir kerja sama dengan Rudi Garcia untuk memoles Cristiano Ronaldo dkk pada Kamis (13/4/2023) malam WIB.

Pemecatan Rudi Garcia oleh Al Nassr membuat Cristiano Ronaldo bakal dilatih 11 orang berbeda hanya dalam 4 tahun terakhir!

Klub elite Liga Arab Saudi menegaskan kepergian Garcia terjadi atas dasar "kesepakatan bersama".

Namun, banyak media menilai perpisahan ini cuma bentuk halus dari pemecatan.

Musababnya, menurut Marca, pelatih asal Prancis itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan ruang ganti.

Ada pula rumor yang mewartakan Garcia tersingkir sebagai imbas mengkritik penampilan Ronaldo cs.

Dari segi performa, Al Nassr tertinggal 3 poin dari pemimpin klasemen, Al-Ittihad.

Sebuah pencapaian minor kalau melihat ambisi gede mereka terutama setelah mendatangkan Cristiano Ronaldo.

Setelah eks pembesut AS Roma itu pergi, kendali kepelatihan akan dipegang arsitek tim muda Al Nassr, Dinko Jelicic.

Pria Kroasia berusia 49 tahun itu adalah pelatih ke-11 yang akan menukangi Ronaldo hanya dalam 4 tahun terakhir!

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023

