Ini Alasan Sebenarnya Once Mekel Keluar dari Dewa 19, Singgung Sikap Personil Band

Once Mekel saat jumpa pers pada perilisan Album terbarunya berjudul Sigma di Medan, KFC Walikota, Jalan Mongonsidi Medan, Kamis (23/2/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Ini alasan sebenarnya Once Mekel keluar dari Dewa 19.

Ia pun menyinggung sikap personil band.

Sebelumnya Ahmad Dhani pernah menyebut Once Mekel keluar dari Dewa 19 pada 2010 dengan alasan yang tak jelas.

Ahmad Dhani tegaskan Once Mekel tak akan tampil dalam konsernya. (Kolase Tribun Medan/Istimewa)

Kini Once Mekel akhirnya buka suara terkait alasannya keluar dari Dewa 19.

Bukan sebab cekcok dengan Ahmad Dhani, dia mengaku jika sudah jenuh.

Once juga menyebut para personel lainnya tak profesional sehingga membuat suasana menjadi kurang nyaman.

Seperti apa penuturan lengkapnya itu?

Solois Once Mekel blak-blakan bicara tentang alasannya memutuskan mundur dari Dewa 19 pada tahun 2010.

Once tegas membantah, dia keluar bukan karena tak cocok dengan anggota band lainnya.

"Enggak (berantem). Gue kirim surat aja, gue udah jenuh, itu tahun 2010," kata Once dikutip dari YouTube Authenticity ID.

"Gue ngerasa energinya udah enggak ada. Di samping itu teman-teman juga lagi sibuk bikin proyek masing-masing," sambungnya

Once Mekel diabadikan di studio musik Erwin Gutawa, di kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9/2016). (KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWAN)

Proyek sampingan yang dimaksud adalah, ketika Andra, Yuke dan Dhani mengalihkan fokus mereka pada band baru bentukan mereka.

Seperti Andra dengan Andra and the Backbone, Dhani dengan Ahmad Band, Mahadewi, TRIAD. Yuke dengan band bernama Number One.

"Pada saat itu memang buat gue, energinya udah enggak asik," tutur Once.