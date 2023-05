Live Streaming Al Nassr vs Al Khaleej Liga Arab Saudi, Ronaldo Main? Prediksi Al Nassr vs Al Khaleej

Tangkapan Layar Video

Prediksi Skor Al Nassr vs Al Khaleej. Klasemen, Top Skor, Raja Assist Liga Arab Saudi: Cristiano Ronaldo Mulai Tajam. Akses Link Streaming via HP. Sebelumnya, Hasil akhir Al Ittihad vs Al Nassr. Duel Cristiano Ronaldo vs Romarinho di Puncak Klasemen Liga Arab Saudi. Pertandingan Al Ittihad vs Al Nassr pada pekan ke-20 Saudi Pro League musim 2022/2023. Jalannya pertandingan, babak pertama skor imbang 0-0. Setelah memasuki babak kedua, Al Ittihad berhasil mencetak gol. Romarinho berhasil menjebol gawang Cristiano Ronaldo cs di menit ke-80. Laga Al Ittihad vs Al Nassr digelar Jumat (10/3/2023) mulai pukul 00.30 WIB.