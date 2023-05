Kebutuhan Pribadinya tak Dipenuhi Ari Wibowo, Inge Anugrah Cari Uang Sendiri Untuk Beli Make Up

TRIBUN-MEDAN.com - Kebutuhan pribadinya tak dipenuhi, Inge Anugrah cari uang sendiri beli make up dan liburan.

Digugat cerai Ari Wibowo, Inge Anugrah kini blak-blakan soal kehidupannya selama menikah.

Siapa sangka, 17 tahun menikah dengan seorang artis, Inge Anugrah nyatanya harus mencukupi kebutuhannya sendiri.

Diakui Inge Anugrah, untuk membeli make up, pakaian hingga liburan, ia harus bekerja dan menabung.

Sementara itu, menurut Inge Anugrah, selama menikah Ari Wibowo hanya memenuhi kebutuhan keluarga saja tidak untuk dirinya.

Alhasil kini ketika dicerai oleh Ari Wibowo, Inge tak punya tabungan apa-apa.

"Iya saya ngga punya (tabungan sendiri)," kata Inge Anugrah saat ditemui usai sidang cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Inge pun rela harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan pribadinya seperti liburan, membeli baju hingga peralatan kecantikan.

"Kalau kebutuhan untuk saya sendiri sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching, sometimes perusahaan kayak corporate gitu sometimes aku dapet uang.

And than aku ada Youtube juga jadi kasih tutorial sama aku juga punya komunitas projek mager itu kalau kita bikin acara sometimes kan kita ada tiket jual," tutur Inge Anugrah.

Inge mengakui tak banyak hasil pendapatan yang ia dapatkan, namun dirinya bersyukur selama ini masih bisa terpenuhi.

"Meskipun nothing tapi dari uang kecil itu aku bisa jalan-jalan sama temen-temen ke Bali but itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan.

Aku gak apa-apa kayak gitu bener-bener aku gak apa-apa," lanjut Inge Anugrah.

Namun, Inge Anugrah tetap menghargai suaminya itu yang telah bertanggung jawab kepada keluarganya.