KESALAHAN Inge Anugrah, Akui tak Baca Perjanjian Pranikah dengan Ari Wibowo Sebelum Tanda Tangan 

Inge Anugrah baru-baru ini buka suara soal perjanjian pranikahnya dulu dengan Ari Wibowo.

Ia mengaku menyesal karena tak baca isinya dulu sebelum beri tanda tangan.

Profesi Mentereng Inge Anugrah Sebelum Fokus Jadi Ibu Rumah Tangga, Nyesal Bucin ke Ari Wibowo?

Pernyataan Inge Anugrah disampaikan setelah hadiri sidang mediasi perceraian dengan Ari Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2023).

"That's something wrong again dari pengalaman hidup saya,” kata Inge dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Ia menyebut asal memberi tanda tangan bahkan sebelum membaca isinya.

Menurut Inge saat itu, dirinya tak terpikir akan berpisah dengan Ari Wibowo.

Pun lewat perjanjian itu, ia hanya ingin membuktikan cintanya pada Ari Wibowo tulus dan bukan karena harta.

"Aku tanda tangan aja, nggak baca isinya,” jelasnya.

“Karena namanya nikah, pasti mau untuk selamanya, nggak pernah ada kepikiran untuk pisah, kan? Jadi, ya, fine-fine aja,"

Ari Wibowo Merasa Pihak Inge Ingin Jatuhkan Reputasinya, Kini Pilih Diam Demi Anak-anaknya

"Aku membuktikan ke Ari juga, aku datang bukan untuk harta, tapi, ya karena cinta,” sambungnya.

Tak Punya Tabungan, Inge Anugrah Sempat Bingung Bayar Pengacara

Inge Anugrah tegas mengatakan tidak pernah dinafkahi Ari Wibowo selama 17 tahun menikah.

Pihaknya turut membeberkan rincian biaya yang dikeluarkan Ari Wibowo untuk kebutuhan rumah tangga.

